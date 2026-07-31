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Rita Almeida faz revelação bombástica: «Namoro (...) Sem traições e sem peças de teatro» - Big Brother
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Rita Almeida recorreu às redes sociais para responder a uma pergunta sobre a sua vida amorosa, mas a resposta acabou por dar muito que falar. A ex-namorada de Marcelo Palma garante estar em paz e deixou uma mensagem que não passou despercebida.

Rita Almeida voltou a captar a atenção dos seguidores ao responder, sem rodeios, a uma das perguntas mais frequentes sobre a sua vida pessoal. Através de uma caixa de perguntas no Instagram, a ex-namorada de Marcelo Palma, comentador da TVI, foi confrontada com a questão: "Namoras?"

A resposta não demorou a chegar e rapidamente gerou reações. "Namoro comigo mesma! Estou num momento de paz. Sem amarras, sem controlo, sem traições e sem peças de teatro", escreveu Rita, numa mensagem que muitos seguidores interpretaram como uma reflexão sobre a fase que atualmente atravessa.

As palavras da jovem surgem numa altura em que a relação com Marcelo Palma já faz parte do passado. Depois do fim do namoro, os dois seguiram caminhos diferentes e, ao que tudo indica, já não mantêm qualquer ligação.

Sem mencionar diretamente o antigo companheiro, Rita Almeida optou por destacar a tranquilidade que diz viver nesta nova etapa da sua vida, dando prioridade ao bem-estar pessoal e à independência. Ainda assim, a referência a "traições" e "peças de teatro" não passou despercebida, alimentando a curiosidade dos seguidores.

Enquanto continua focada na sua vida e nos projetos pessoais, Rita parece deixar uma mensagem clara: para já, a prioridade é ela própria. 

Temas: Rita almeida Marcelo palma Relacao

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