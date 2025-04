O que se passou? Marcelo Palma e Rita Almeida quebram silêncio sobre fim de romance entre Jéssica Vieira e Afonso Leitão

O romance entre Jéssica Vieira e Afonso leitão não sobreviveu fora da casa… Rita Almeida e Marcelo Palma dão respostas.

Rita Almeida e Marcelo Palma garantem que “não houve nada grave”, mas o afastamento do casal continua a intrigar tudo e todos.

Rita Almeida e Marcelo Palma continuam a conquistar corações fora da casa do Big Brother, e a sua história de amor, inicialmente marcada por hesitação, é agora um exemplo de cumplicidade e crescimento a dois. O casal, que começou a sua relação dentro do Secret Story - Casa dos Segredos foi recordado esta manhã no Dois às 10 com Cristina Ferreira. Atualmente, vivem entre Viseu e Lisboa, mas já estão à procura de casa para consolidar o futuro a dois.

A expectativa em torno de um possível pedido de casamento aumentou, mas o anel de noivado ainda não apareceu. No entanto, isso não impediu o casal de dar passos importantes na sua vida em comum. Em março, lançaram a Marita, uma marca de vestuário online que une os seus nomes e a paixão partilhada pela moda: «O nome resulta da junção dos nomes do casal e a marca surge por uma paixão em comum, que une o casal, a moda».

Mas a grande surpresa não ficou por aqui, Cristina Ferreira aproveitou ainda o momento para perguntar sobre os amigos do casal e também ex-concorrentes, Jéssica Vieira e Afonso Leitão: «O que aconteceu, desentenderam-se?». Rita e Marcelo esclareceram prontamente: «Não houve nada grave entre os dois. Simplesmente não deu cá fora!». O casal destacou ainda que «uma relação dentro da casa é muito diferente do que se vive na realidade e que tem de se trabalhar muito».

