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Rita Almeida fala pela primeira vez sobre a morte de Maycon Douglas: «Tentei perceber o porquê» - Big Brother

Rita Almeida emocionou-se no Dois às 10, da TVI, ao recordar Maycon Douglas. A ex-concorrente do Secret Story 8 falou pela primeira vez sobre o impacto da morte do amigo, recordou a amizade que construíram dentro da casa e admitiu que continua sem conseguir compreender o que aconteceu.

Rita Almeida abriu o coração no Dois às 10, da TVI, e falou, pela primeira vez em televisão, sobre a morte de Maycon Douglas. Visivelmente emocionada, a ex-concorrente do Secret Story 8 recordou a amizade que construiu com o jovem durante o reality show e confessou que a perda continua a ser difícil de aceitar.

A convidada revelou que, nos dias que se seguiram à tragédia, sentiu necessidade de apoiar os restantes colegas, acabando por guardar a sua própria dor. «Eu nunca toquei muito neste assunto, porque isto mexeu mesmo muito comigo e eu sinto que nessa altura eu fui mais colo do que tive colo. E então eu sentia que tinha que ser a força naquele momento. Acho que foi um momento, sim, que nos unimos muito, tanto nós os dois como todos os outros concorrentes», desabafou.

Sem esconder a dificuldade em compreender o sucedido, Rita admitiu que procurou respostas. «Foi uma notícia que ninguém estava à espera, ninguém percebeu. Eu tentei perceber o porquê, porque acho que me fazia sentido perceber o porquê, e falei com as pessoas que tinha de falar. Obviamente nunca percebemos, mas tentei perceber e colocar-me no lugar», explicou, antes de confessar: «Mas é duro, é muito duro. É uma pessoa que viveu connosco».

Ao recordar a amizade que os unia, Rita Almeida revelou que a relação se tornou muito próxima dentro da casa, apesar de nem sempre se terem entendido. «Eu e o Maycon tínhamos uma amizade que foi construída na casa. Nós, no início, não nos dávamos bem. Não sei porquê, mas nós alinhámos lá dentro. Era comigo que ele ia desabafar, era comigo que ele ia perguntar se estava certo, se não estava certo».

Um dos momentos mais marcantes da entrevista surgiu quando Rita refletiu sobre a ausência de sinais que pudessem antecipar a tragédia. «Eu não entendo. É um jovem, tinha a vida toda pela frente», afirmou, acrescentando: «A única coisa que eu não entendo é por que é que se calhar às vezes não houve uma chamada, não houve uma mensagem».

A conversa terminou com uma reflexão sobre a importância de falar sobre o sofrimento emocional. Rita Almeida considerou que muitas pessoas escondem aquilo que sentem e acabam por transmitir a ideia de que está tudo bem. 

Veja a entrevista aqui:

 

Temas: Rita Almeida Maycon Douglas Secret Story

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