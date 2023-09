Rita Santos revolta-se com críticas: «É triste levar com estes comentários de mulheres»

Lembra-se de Rita Santos, do BB2021? Ex-concorrente deslumbra em biquíni. Veja as fotos!

Rita Santos, ex-concorrente do «Big Brother 2021», revoltou-se com as críticas que recebeu por posar em biquíni.

«O insta é meu, vou continuar a publicar fotos de biquíni na praia minhas queridas», começou por referir Rita Santos nas stories do Instagram e depois numa publicação partilhada no feed da mesma rede social.

A ex-concorrente lamentou: «É triste levar com estes comentários de mulheres que tinham idade para serem minhas mães e até minhas avós, mas enfim, é a sociedade que vivemos».

«Ao fim de dois anos estou habituada a estes comentários tristes, só tenho a dizer que com isto só são bloqueadas que estes comentários já não me afetam, graças a Deus estou muito bem comigo mesmo e com o meu corpo.», rematou.