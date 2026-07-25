Era loira quando entrou no Big Brother, hoje está morena e irreconhecível. Veja a transformação desta ex-concorrente

Já lá vão cinco anos desde que Rita Santos entrou na casa mais vigiada do País, no Big Brother 2021. Na altura, a jovem de Anadia surgia loira e passou três meses e meio no reality show.

Hoje, a imagem é bem diferente. Rita Santos trocou o loiro por um tom moreno e tem mostrado, nas redes sociais, uma rotina ligada ao desporto e ao bem-estar, além de um visual muito mais elegante e cuidado.

Depois do programa, a ex-concorrente também seguiu em frente com a vida profissional: licenciada em Comunicação Organizacional, refez a sua vida longe das câmaras. Mesmo longe da televisão, continua a ser lembrada e seguida por quem acompanhou o seu percurso no "Big Brother".