Inês Morais pronuncia-se sobre relação de Rita e Marcelo: «Ela já nem quer saber do falecido (Rúben) para nada»

As fotos escaldantes de Ruben, o ‘Sex Symbol’ desta edição do Secret Story

Inês Morais, vencedora do Big Brother 2024, recorreu às redes sociais para partilhar a sua opinião acerca da relação entre Rita e Marcelo , que tem vindo a florescer dentro da casa do Secret Story - Casa dos Segredos...

Para Inês, o interesse de Rita em Marcelo é genuíno. Na rede social 'X', a ex-concorrente do reality show BB24, escreveu: «Não me venham dizer que a Rita não está assim tão interessada no Marcelo, porque ela já nem quer saber do falecido para nada».

É um facto que os dois se têm mostrado cada vez mais próximos, e vários beijos têm acontecido! Veja aqui o mais recente: