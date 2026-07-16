Que crescido: Filho de cara da TVI com famoso jogador de futebol já tem 19 anos e arrasa como modelo

Durante anos, habituámo-nos a vê-lo apenas através das fotografias partilhadas pelos pais. Hoje, porém, já é um jovem adulto e tem vindo a conquistar cada vez mais atenções nas redes sociais, onde a sua imagem não passa despercebida. Aos 19 anos, soma elogios pela altura, pelo estilo e pela facilidade com que posa perante as câmaras, levando muitos a acreditar que poderá ter um futuro promissor no mundo da moda.

O jovem em causa é Rodrigo Peixoto, filho da comentadora da TVI Isabel Figueira e do antigo futebolista César Peixoto. Nascido da relação entre duas figuras bem conhecidas do público português, Rodrigo cresceu longe dos holofotes mediáticos, mas tem vindo a ganhar cada vez mais destaque através das suas publicações nas redes sociais.

Com um visual cuidado, uma postura descontraída e uma forte presença diante da objetiva, Rodrigo tem despertado a atenção de quem acompanha o universo da moda. As fotografias que publica evidenciam uma imagem cada vez mais madura e sofisticada, reforçando a ideia de que poderá seguir esse caminho no futuro.

Aos 19 anos, Rodrigo Peixoto parece estar a construir o seu próprio percurso, longe da televisão e dos relvados que marcaram as carreiras dos pais, mas com uma imagem que continua a conquistar cada vez mais admiradores. Percorra a galeria e veja como está crescido!