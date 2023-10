«Postura agressiva»? Rogério Parrot reage aos confrontos que teve no Big Brother. Veja tudo aqui

Revolta na Casa! Concorrentes surpreendidos com interdições no exterior! Saiba tudo

Rogério Parrot revela: «Não foi a primeira vez que me inscrevi no Big Brother»

A gala do «Big Brother» deste domingo, dia 1 de outubro, foi recheada de surpresas e começou logo com uma expulsão. Dulce Pinto foi considerada pelos colegas como a «maior planta» da casa, e por isso, foi expulsa do programa. Depois, seguiu-se a expulsão de Rogério Parrot, por vontade dos portugueses.

Esta terça-feira, o ex-concorrente esteve no «Dois às 10», onde fez um balanço da sua participação e mostrou-se agradecido pela experiência. «Não foi a primeira vez que me inscrevi», revela o ex-concorrente de Lisboa, ao explicar a sua paixão pela comunicação e televisão. Ao tentar perceber o porquê das razões da sua expulsão, este afirma: «Acho que muitos dos apoiantes do Francisco Monteiro acham que nós tínhamos uma má relação, na gala dei um tiro no pé possivelmente, mas, honestamente, acho que me dei bem com toda a gente (...) nunca passei para a falta de respeito... acho que consegui cumprir isso», remata.

Expulso com 62% dos votos, Rogério comenta a prestação de Francisco Monteiro: «Ele, sendo um espetador assíduo de reality shows, sabe muito bem como é que há-de pegar e mexer nos assuntos».

O ex-concorrente é, ainda, confrontado com algumas das suas imagens mais polémicas dentro do programa, particularmente os confrontos com Iasmim. No final da conversa, Rogério Parrot faz as suas apostas para o próximo concorrente a ser expulso da casa mais vigiada do país.

Veja tudo nos vídeos acima!