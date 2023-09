Rivalidade entre Rogério Parrot e Ossman Idrisse? «Perigoso (...) não posso confiar»

Rogério Parrot esteve à conversa com Márcia Soares esta tarde sobre o jogo e questionou diretamente a colega: «O que achas do Ossman (Idrisse)?»

«É uma personagem, mas ele tem um carácter muito forte. Ele quando se mostra, ele sabe se mostrar», respondeu Márcia.

Rogério manifestou então as suas preocupações com o colega: «Eu acho perigoso este jogo, tê-lo como adversário. Perigoso! Porque ele é muito forte».

«E eu não sei se deva ir de frente ou… ele, para mim, é sempre uma nomeação, eu dou-me bem com ele, mas não é afinidade, é brincadeira, picardia», acrescentou Rogério.

O concorrente do Big Brother foi mais longe: «Sinto que não posso confiar a 100% aqui dentro, no jogo. Porque ele é inteligente e vai usar isso. Eu com ele não me abro tanto em conversas, abro em picardias e brincadeiras, é diferente», rematou.

Veja o vídeo em cima!