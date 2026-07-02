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«Já deve ir como viúva»: Rosa Bela é atacada com frase chocante sobre Carlos Areia e responde à letra

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«Já deve ir como viúva»: Rosa Bela é atacada com frase chocante sobre Carlos Areia e responde à letra - Big Brother

Rosa Bela reagiu com ironia a um comentário ofensivo deixado por um seguidor após a sua passagem pelo Rock in Rio Lisboa 2026, voltando a pôr em evidência as críticas à sua relação com Carlos Areia.

Apesar de estarem juntos há 16 anos e de terem oficializado a relação em casamento há quase um ano, Rosa Bela e Carlos Areia continuam a ser alvo de comentários relacionados com a diferença de idades. A atriz, de 33 anos, e o ator, de 80, mantêm uma relação marcada por 48 anos de diferença, um tema que continua a suscitar reações nas redes sociais.

Ao longo dos anos, Rosa Bela já admitiu que algumas das observações feitas sobre o casal a deixaram "constrangida e desconfortável". Ainda assim, nunca escondeu que prefere lidar com este tipo de situações com serenidade e sem permitir que as críticas afetem a sua relação.

O episódio mais recente aconteceu após a passagem da atriz pelo Rock in Rio Lisboa 2026, onde um comentário de mau gosto sobre Carlos Areia motivou uma resposta carregada de ironia por parte de Rosa Bela. A reação voltou a colocar em evidência o preconceito que o casal continua a enfrentar devido à diferença de idades, mas também a forma bem-humorada como a atriz escolhe responder a esse tipo de ataques.

«A próxima vez que for ao Rock in Rio já deve ir como viúva», pode ler-se vindo de um internauta. Rosa bela responde:  «Sou uma pessoa muito humana, trabalhadora e amiga do seu amigo, mas não me apertem os calos que vai logo tudo a eito». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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