A poucos dias de se casar, Rosa Bela mostra transformação corporal impressionante

Rosa Bela prepara-se para trocar alianças com Carlos Areia já no próximo dia 26 de julho e, recentemente, recorreu às redes sociais para mostrar o antes e depois de uma inacreditável transformação corporal a que se submeteu.



Aos 33 anos, a atriz e ex-concorrente do Dilema mostrou-se mais tonificada do que nunca e explicou os motivos que a levaram a esta mudança. «Mudança real. Motivação verdadeira. Sim, é possível transformar o corpo e a mente com acompanhamento, equilíbrio e foco», começou por dizer.

«Segui o plano Fit da @levportugal com tudo o que precisava para me sentir no meu melhor: 🥗 alimentação equilibrada; 💊 suplementação de alta qualidade;c🧠 apoio nutricional constante e personalizado. Não foi só estética. Foi autoestima. Foi compromisso comigo. Se estás à espera de um sinal para começares… aqui está ele ❤️», findou.

Veja aqui o incrível antes e depois de Rosa Bela:

Ainda nas redes sociais, Rosa Bela também partilhou com os seguidores um vídeo em que explica tudo o que a levou a tomar esta decisão. Ora veja o testemunho da atriz:

Os fãs ficaram rendidos à excelente forma física de Rosa Bela. «Uauuuuu!! Mas que linda!!!», «Estás ótima rosa!», «Lindaaaaa 👏👏😍», «Parabéns 🙌😍», pode ler-se na caixa de comentários.