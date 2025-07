A prova que Cristina Areia e Rosa Bela já puseram as divergências para trás das costas

A ligação entre Cristina Areia, filha de Carlos Areia, e Rosa Bela nem sempre foi fácil. A relação do casal, que tem uma diferença de idade de quase 50 anos, foi inicialmente alvo de resistência por parte da filha do noivo, que não aceitava o relacionamento entre o pai e a atriz.

No entanto, esta tensão ficou para trás. No domingo, dia 27 de julho, Carlos Areia e Rosa Bela oficializaram o casamento numa cerimónia íntima na Herdade da Emberiza, em Alenquer. Pouco depois do ‘sim’, Cristina Areia surpreendeu ao partilhar nas redes sociais uma mensagem emotiva dedicada à noiva, mostrando que a relação entre as duas mulheres já ultrapassou antigas divergências.

No Instagram, Cristina publicou um story com uma declaração que tocou os seguidores:

“Estavas tão linda. Desceste como se viesses do céu como um anjo. Que és.”

Este gesto público revela a reconciliação e o carinho que agora une Cristina Areia e Rosa Bela, num momento que celebra não só o amor do casal, mas também a superação das diferenças familiares.