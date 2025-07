Casamento de Rosa Bela e Carlos Areia teve convidados inesperados — e muitos vieram de reality show da TVI

Depois de 16 anos de uma relação que sempre deu que falar, sobretudo pela diferença de idades, Carlos Areia e Rosa Bela decidiram dizer o “sim”. O casal oficializou a sua união este domingo, num fim de semana repleto de simbolismo, emoção e amor.

O casamento decorreu na encantadora Herdade da Emberiza, em Alenquer, num cenário rústico e acolhedor, perfeito para assinalar uma história de vida partilhada com cumplicidade, afeto… e muita resistência mediática.

Antes da cerimónia religiosa, o casal já havia celebrado a união civil, num momento íntimo, que marcou o arranque de dois dias de festa.

A cerimónia contou com a presença de amigos próximos e figuras bem conhecidas, incluindo vários ex-concorrentes de Dilema, programa que também contou com a participação de Rosa Bela. Entre eles, destacaram-se Diana Lucas, Xana Carvalho, Nelson Lisboa e David Mesquita. Deslize, em cima, na galeria de fotografias, para ver o registo destes momentos.

Veja, na publicação em baixo, o vestido de noiva de Rosa Bela e o fato do noivo Carlos Areia.

Apesar de sempre discretos sobre a vida pessoal, Rosa Bela e Carlos Areia mostraram, uma vez mais, que o amor não tem idade nem regras. Unidos desde 2008, têm sido exemplo de companheirismo e superação perante os olhares curiosos do público.

Há cerca de duas horas atrás, os recém-casados foram protagonistas de uma nova publicação que conta com fotografias encantadoras, tiradas no dia mais especial para o casal.

Na legenda, pode ler-se:

"Ontem foi daqueles dias que a gente não esquece. Um dia de luz, de verdade, de emoção e de uma história de amor que resistiu ao tempo, e ao mundo. Foram 17 anos até esse “sim” que aconteceu com sorrisos, lágrimas e abraços sinceros. Entre amigos, familiares e tanta gente querida, o casamento da @_rosa_bela e do @carlosareya foi um espetáculo de sentimento, daqueles que a gente não precisa dirigir, só sentir. Foi uma honra enorme fotografar esse momento tão único. E sim, o amor existe. E quando é verdadeiro, ele dança, canta, emociona… e casa."

Veja as fotografias impressionantes, na publicação em baixo:

Recorde-se que, no verão passado, Rosa Bela participou no reality show Dilema da TVI. Foi expulsa pelos portugueses no dia 12 de agosto de 2024 e, já no estúdio, protagonizou um reencontro emocionante com o agora marido, Carlos Areia. Veja o momento, no vídeo em baixo.