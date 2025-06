Casamento marcado… mas há algo que Rosa Bela e Carlos Areia evitaram durante anos

Casamento surpreendente: Cerimónia marcada para 26 de julho promete ser um momento marcante na vida do casal e o primeiro encontro entre as duas famílias.

Depois de 16 anos de relação e seis anos de noivado, Rosa Bela e Carlos Areia preparam-se para o grande dia. A cerimónia está marcada para dia 26 de julho de 2025 e através de uma entrevista no «Dois às 10» o casal revelou algo surpreendente: será a primeira vez que as famílias de ambos se vão conhecer pessoalmente.

A relação entre os dois atores, marcada por uma diferença de idades de 48 anos — Rosa Bela tem 32 e Carlos Areia 80 —, foi ao longo dos anos alvo de atenção mediática e polémicas. Rosa Bela iniciou o namoro com apenas 16 anos, e o casal enfrentou desde cedo críticas públicas. Apesar disso, a atriz e o ator sempre se mostraram unidos, com Rosa Bela a afirmar: «Apesar das críticas e dos comentários sobre a diferença de idades, mostramos sempre que o amor é o mais importante.»

Segundo uma entrevista no «Pod.talk», a ex-concorrente do Dilema revelou: «As famílias sabem da existência uma da outra, mas não se conhecem pessoalmente. O núcleo mais próximo sim, mas a restante família não. Os meus primos e tios, por exemplo, não conhecem as filhas dele.» Ainda referiu: «Essa união ainda não aconteceu nestes 16 anos. Já tínhamos muita vontade de fazer esta reunião».

O casamento, além de selar uma história de amor duradoura, será também o palco para um encontro familiar há muito aguardado — e, para muitos, inesperado.

Veja também:

«O que acontece na Nazaré, ninguém precisa de saber»: Solange Tavares e Dinis Almeida já não se largam - Big Brother - TVI