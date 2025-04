Com 48 anos de diferença e 16 anos de namoro, Rosa Bela e Carlos Areia vão casar, mas nem tudo correu com esperado…

Rosa Bela e Carlos Areia vão casar no próximo dia 26 de julho de 2025.

Mas há um detalhe do pedido que mostra que nem tudo correu como esperado.

Depois de seis anos de noivado e 16 de namoro, Rosa Bela e Carlos Areia preparam-se para dar o grande passo. O casal já definiu a data da cerimónia - 26 de julho de 2025, naquele que promete ser um dos eventos do ano. Mas nem tudo correu como era esperado.

Começamos pelo início: A relação entre Rosa Bela e Carlos Areia tem sido alvo de atenção ao longo dos anos, não só pelo carinho evidente entre os dois, mas também pela diferença de idades. O ator, de 80 anos, e a companheira, de 32, 48 anos mais nova, estão juntos há mais de uma década.

Rosa Bela começou a namorar com Carlos Areia ainda menor de idade, com apenas 16 anos e o ator tinha 64, o que motivou muitas críticas na altura e gerou bastante polémica. Mas os dois sempre se mostraram indiferentes a isso e viveram uma história de amor que dura até hoje e supera todas as barreiras.

O pedido de casamento aconteceu em 2019, mas, devido a diversos fatores, o casal adiou a celebração. Agora, com os preparativos em andamento, os fãs aguardam ansiosos por mais detalhes sobre a cerimónia. Foi assim que a atriz e ex-concorrente do Dilema e o ator partilharam a boa notícia: vão casar no próximo dia 26 de julho.

No entanto, saiba que nem tudo correu como esperado. Em declarações recentes, Rosa Bela contou que o pedido foi feito no dia do seu aniversário, mas «foi um pedido sem gosto nenhum». A ex-concorrente revelou que Carlos Areia pôs o anel num bolo e ela viu tudo antes da hora e por isso não foi surpreendida.

Ainda assim, apesar das críticas e dos comentários sobre a diferença de idades, Rosa Bela e Carlos Areia sempre mostraram que o amor é o mais importante. O casal tem partilhado vários momentos da sua vida juntos, demonstrando cumplicidade e felicidade.

Fica agora a contagem decrescente para o grande dia, que, certamente, será celebrado com muita emoção e alegria. Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as melhores imagens de Carlos Areia e Rosa Bela.