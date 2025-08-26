Ao Minuto

22:51
06:49

22:34
08:52

22:21
07:47

21:20
06:37

19:54
03:23

19:51
04:31

19:50
02:09

19:41
04:58

19:41
03:07

19:28
04:27

19:19
02:41

19:00
Catarina Miranda tem a certeza de que Afonso gosta ela, mas só leva negas: «Onde é que eu dei a entender que sinto alguma coisa por ti?» - Big Brother

18:52
04:07

18:45
02:44

18:44
04:02

18:32
03:22

17:29
12:49

17:20
O outro lado do divórcio: Ricardinho responde a 'acusações' da ex-mulher Ana Duarte e já fala em tribunal - Big Brother

17:11
04:52

17:08
05:32

17:08
16:08

16:52
02:59

16:29
13:07

16:17
08:12

15:55
02:33

«Eterno». Rosa Bela fica em lágrimas por causa do marido de 81 anos, Carlos Areia: «Nunca o vi assim»

Rosa Bela não conteve a emoção ao falar do novo filme de Carlos Areia, “O Lugar dos Sonhos”: «Chorei o filme inteiro, nunca o vi assim… Está eterno neste papel».

“O Lugar dos Sonhos”: Rosa Bela emociona-se com a atuação de Carlos Areia no novo filme de Diogo Morgado.

É já no próximo dia 28 de agosto que chega às salas de cinema portuguesas o filme “O Lugar dos Sonhos”, realizado por Diogo Morgado e protagonizado por Carlos Areia.

Nas redes sociais, Rosa Bela revelou ter assistido ao filme e não conteve as lágrimas diante da interpretação do companheiro, na antestreia do projeto: «Tive o privilégio de assistir ao visionamento do filme 'O Lugar dos Sonhos' de coração aberto. Sabia apenas alguns detalhes, porque quis viver a experiência como espetadora. E assim foi: a sala escura, o filme a começar… e eu a chorar. Chorei de emoção, de orgulho e da certeza absoluta de estar diante do trabalho mais extraordinário da carreira do Carlos.»

A atriz destacou a entrega do companheiro neste projeto: «Nunca o vi assim. Houve uma verdade diferente nos olhos, uma entrega rara, um silêncio que dizia mais do que 1000 palavras. Talvez pela idade, talvez pela história tão tocante, talvez porque este papel lhe pertencia desde sempre. Não sei explicar. Só sei que chorei o filme inteiro.»

Rosa Bela fez questão de sublinhar o mérito de Carlos Areia: «O Carlos merecia esta oportunidade. E merece, hoje, todas as homenagens, todos os prémios agora, não depois. Por toda uma vida dedicada à arte de representar, por cada riso e cada lágrima que ofereceu ao público, por nunca ter desistido desta profissão que ama com cada fibra do seu ser. Posso parecer suspeita, mas a verdade é clara: o Carlos está maior do que nunca. Está eterno neste papel.»

A atriz terminou deixando um apelo emocionado: «E talvez o maior prémio seja este: ver as salas cheias, o público a aplaudir de pé, sentir que o seu trabalho não só emociona, como devolve esperança ao cinema português. Este filme é um presente. Este elenco é um presente. E o Carlos, mais do que nunca, merece ser celebrado!»

Veja agora algumas das melhores imagens do recente casamento de Carlos Areia e Rosa Bela na galeria que preparámos para si.

