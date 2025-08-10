O desabafo sentido de Rosa Bela sobre tudo o que enfrentou com Carlos Areia: «olhares de desconfiança»

O amor entre Rosa Bela, de 33 anos, e Carlos Areia, de 81, venceu todos os obstáculos e hoje os dois são marido e mulher. Mas o percurso desta relação, com 48 anos de diferença, foi muito atribulado e teve de enfrentar grandes dificuldades, nomeadamente o preconceito da diferença de idades.

Rosa Bela quis destacar isso mesmo numa galeria de fotografias do casamento que publicou na sua conta oficial de Instagram.

«O nosso amor venceu! Venceu o tempo, venceu as críticas, venceu as dúvidas até as nossas. Há 16 anos, parecia impensável. Vivíamos um dia de cada vez, sem saber até onde poderíamos ir, mas com uma certeza: para nós, o amor sempre foi o principal e o essencial», escreveu Rosa Bela, recordando algumas das provações que enfrentou com Carlos Areia.

«Passámos por olhares de desconfiança, palavras que magoavam, portas que se fechavam. E, ainda assim, ficámos. Escolhemo-nos. O tempo curou tudo. Hoje, onde antes havia silêncio e julgamento, há aplausos e celebração. E somos gratos por isso.

Mas, se a nossa história servir de alguma coisa, que seja de exemplo: que nunca deixem de viver o amor verdadeiro, que não tenham medo de viver a vida como ela merece ser vivida. Arrisquem, sintam, sejam intensos», frisou.

«E, quando a vida chegar ao fim, que possam ter a certeza de que foram felizes. Porque, no fim, é só isso que importa», rematou.

Depois de 16 anos de namoro e noivos desde 2019, Rosa Bela e Carlos Areia trocam alianças no dia 27 de julho de 2025, numa cerimónia digna de um conto de fadas realizada na Herdade da Emberiza, em Alenquer.

Percorra a galeria e veja as imagens.