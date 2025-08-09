Ao Minuto

18:49
03:32

18:45
03:52

18:36
03:11

18:27
03:14

18:23
02:15

18:17
03:16

17:30
07:14

17:25
03:41

17:14
02:20

16:54
Bruno de Carvalho, Catarina Miranda e Afonso pegam-se ao almoço. Revelações do passado geram o caos

16:18
Discussão acesa acaba com concorrente a despir-se (literalmente)

16:15
Nunca visto: concorrente do Big Brother despiu-se literalmente a meio de uma discussão

16:00
01:14

Bruno de Carvalho descai-se e revela aos concorrentes: «O Diogo Jota morreu»

15:26
04:23

Regresso explosivo: Leandro entra no Big Brother e Catarina Miranda não se contém: «Que mal te fiz eu?»

14:50
01:04

Mergulhos aparatosos de Viriato Quintela dão para o torto

14:35
06:02

Tudo fora do controlo. Viriato ameaça: «É hoje. Partia-lhe a boca toda»

14:24
22:02

Imagens na íntegra: Bruno de Carvalho, Catarina Miranda e Afonso perdem a cabeça em discussão feroz

13:53
02:08

Bruno de Carvalho provoca Afonso Leitão com frase polémica... e fá-lo a cantar!

13:50
05:16

Polémica! Afonso Leitão imita Bruno e diz: «Sou o Bruno de Carvalho, sou o maior ordinário»

13:36
07:06

Tensão ao rubro! Bruno de Carvalho provoca Afonso Leitão: «Brinca com a chupeta»

13:31
07:55

«Vai para casa!» Bruno de Carvalho canta e arrasa Catarina Miranda numa discussão feroz!

13:29
07:55

A ferver! «És uma desequilibrada» Bruno de Carvalho não poupa insultos a Catarina Miranda

13:26
Catarina Miranda abdica de vantagem no jogo e surpreende colegas com gesto inesperado

12:51
04:35

Eduardo Ferreira provoca Catarina Miranda: «És obcecada»

12:45
04:21

Imperdível. Catarina Miranda dá recado a Afonso e fala em “viver juntos”

O imprevisto que aconteceu no casamento e que deixou Rosa Bela com cara de pânico

  • Há 2h e 1min
Rosa Bela partilha um detalhe curioso do casamento com Carlos Areia que escapou aos olhares mais curiosos e que a deixaram com cara de pânico

O casamento de Rosa Bela e Carlos Areia está entre os acontecimentos mais falados deste verão. Ao fim de 16 anos de vida em comum, Rosa Bela e Carlos Areia trocaram alianças, num dia carregado de amor e muito simbolismo. Isto porque o casal enfrentou muitas dificuldades depois de assumir a relação, devido à diferença de idades.

Desde o dia do casamento, que Rosa Bela tem partilhado várias fotos do enlace. E uma delas captou todas as atenções. É que a atriz teve um pequeno percalço no altar, que rapidamente foi resolvido, mas que mesmo assim deixou-a com cara de pânico.

«Quando lhe dei a mão errada para ele colocar a aliança», relatou, acrescentando: «No fim, deu tudo certo».

 

Foi a 27 de julho que o casal, cuja relação tem sido alvo de atenção mediática pela diferença de idades, ele com 81 anos e ela com 33, celebrou finalmente o casamento que muitos aguardavam.

A cerimónia oficial aconteceu numa atmosfera bucólica na Herdade da Emberiza, em Alenquer. Contudo, o casal decidiu dar início à celebração do amor na véspera, com a assinatura do casamento civil.

“O ensaio geral foi ontem (já passa da meia-noite)! Hoje será a grande estreia! ♥️💍 16 anos depois vamos realizar um sonho, juntar a nossa família e as nossas pessoas!”, escreveu na sua conta de Instagram.

 

Foi também através das redes sociais que Rosa Bela levantou a «ponta do véu» e mostrou as primeiras imagens das indumentárias escolhidas pelos noivos. Um vislumbre intimista dos bastidores de um dia repleto de significado.

A relação de 16 anos entre Carlos Areia e Rosa Bela tem resistido ao tempo e às críticas, mantendo-se firme apesar do escrutínio público. Este casamento surge como um marco simbólico de um percurso de vida vivido a dois, sempre com discrição e cumplicidade.

 

Temas: Rosa Bela Carlos Areia Casamento

