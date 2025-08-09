O imprevisto que aconteceu no casamento e que deixou Rosa Bela com cara de pânico

O casamento de Rosa Bela e Carlos Areia está entre os acontecimentos mais falados deste verão. Ao fim de 16 anos de vida em comum, Rosa Bela e Carlos Areia trocaram alianças, num dia carregado de amor e muito simbolismo. Isto porque o casal enfrentou muitas dificuldades depois de assumir a relação, devido à diferença de idades.

Desde o dia do casamento, que Rosa Bela tem partilhado várias fotos do enlace. E uma delas captou todas as atenções. É que a atriz teve um pequeno percalço no altar, que rapidamente foi resolvido, mas que mesmo assim deixou-a com cara de pânico.

«Quando lhe dei a mão errada para ele colocar a aliança», relatou, acrescentando: «No fim, deu tudo certo».

Foi a 27 de julho que o casal, cuja relação tem sido alvo de atenção mediática pela diferença de idades, ele com 81 anos e ela com 33, celebrou finalmente o casamento que muitos aguardavam.

A cerimónia oficial aconteceu numa atmosfera bucólica na Herdade da Emberiza, em Alenquer. Contudo, o casal decidiu dar início à celebração do amor na véspera, com a assinatura do casamento civil.

“O ensaio geral foi ontem (já passa da meia-noite)! Hoje será a grande estreia! ♥️💍 16 anos depois vamos realizar um sonho, juntar a nossa família e as nossas pessoas!”, escreveu na sua conta de Instagram.

Foi também através das redes sociais que Rosa Bela levantou a «ponta do véu» e mostrou as primeiras imagens das indumentárias escolhidas pelos noivos. Um vislumbre intimista dos bastidores de um dia repleto de significado.

A relação de 16 anos entre Carlos Areia e Rosa Bela tem resistido ao tempo e às críticas, mantendo-se firme apesar do escrutínio público. Este casamento surge como um marco simbólico de um percurso de vida vivido a dois, sempre com discrição e cumplicidade.