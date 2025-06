Só tem seis anos e já é uma estrela digital: As fotos com mais estilo do filho de Rúben e Tatiana Boa Nova

Esta terça-feira ficou marcada por uma grande novidade no mundo dos reality-shows: Rúben e Tatiana Boa Nova vão ser pais novamente e anunciaram da forma mais especial de sempre. Foi através de um vídeo no Instagram que o casal contou a notícia, narrada pela Voz da Casa dos Segredos.

Mas para além deste bebé que vem a caminho, Rúben e Tatiana têm ainda outro filho: Lourenço, hoje com seis anos, que tem conquistado tudo e todos com o seu charme e estilo ao longo do seu crescimento.

Com apenas seis anos, Lourenço já tem uma página de Instagram dedicada a ele, onde partilha momentos em família, sempre acompanhado dos pais que se mostram encantados com o filho.

O pequeno Lourenço nasceu em dezembro de 2018, fruto da relação de Tatiana e Rúben Boa nova, que celebraram o casamento em 2017, após mais de uma década de união!

Lourenço Boa Nova não só se destaca pelo seu visual, mas também pelo carisma e simpatia, igual à dos seus pais! Percorra a nossa galeria e veja as adoráveis e estilosas imagens do filho de Rúben e Tatiana Boa Nova!