Tatiana está grávida — e há quem tenha sabido antes do marido Ruben Boa Nova

Tatiana e Ruben Boa Nova, casal conhecido do público, vão ser pais pela segunda vez. O anúncio oficial foi feito no passado dia 24 de junho, numa publicação icónica nas redes sociais, com a voz emblemática do Big Brother a revelar a novidade. Tatiana Boa Nova encontra-se atualmente grávida de 16 semanas.

Durante uma participação no programa “Dois às 10”, Tatiana partilhou detalhes sobre como descobriu a segunda gravidez, revelando que o primeiro a saber não foi o marido. A ex-concorrente explicou também a quem contou inicialmente e o que a levou a realizar o teste de gravidez.

Na véspera de um procedimento estético, Tatiana fez um teste de gravidez, mas não assumiu imediatamente o resultado positivo, apesar dos dois traços no teste. Desabafou com uma amiga, que a aconselhou a repetir o exame. Quando realizou o segundo teste, confirmou-se a gravidez.

Ao contar a Ruben, a reação foi de incredulidade, tendo o marido questionado, com humor, se estaria “com Covid”. A troca de palavras entre o casal foi partilhada com muita alegria e risos.

Este será o segundo filho do casal, que já é pai de Lourenço, de 6 anos, fruto da sua primeira experiência na paternidade.