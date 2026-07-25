Vem aí um terceiro filho? Resposta de Ruben Boa Nova a fã não deixa margem para dúvidas

Cristina Ferreira encantada com Rodrigo! Veja como está o filho de Ruben e Tatiana Boa Nova

Ruben e Tatiana foram pais pela segunda vez e as primeiras imagens estão a derreter corações

Ruben Boa Nova voltou a interagir com os seguidores através de uma caixa de perguntas nos stories do Instagram. Entre os temas abordados, houve um que se destacou: a possibilidade de um terceiro filho com Tatiana Boa Nova, depois de Lourenço, de 6 anos, e Rodrigo, de apenas 7 meses.

"Quando vem o 3?", questionou um internauta, na sequência de uma caixa de perguntas lançada por Ruben Boa Nova aos seguidores. A resposta não se fez esperar, e foi direta: "Neste momento não está nos planos e julgo que não vem."

A pergunta surgiu numa altura em que o casal ainda vive a adaptação a uma família com dois filhos, depois da chegada de Rodrigo há apenas sete meses.