Novidade! Sete meses após serem pais, Rúben e Tatiana Boa Nova surpreendem todos: «queremos partilhar convosco»

Rúben e Tatiana Boa Nova vivem uma fase especialmente feliz. Sete meses depois de terem sido pais pela segunda vez, os ex-concorrentes do Secret Story anunciaram uma importante conquista familiar e mostraram-se mais radiantes do que nunca.

Os dois compraram um terreno onde vão construir a casa de sonho. A novidade foi partilhada através das redes sociais: "Hoje queremos partilhar convosco uma grande conquista da nossa família: comprámos um terreno para construir a nossa casa de sonho! 🏡❤️", lê-se.

Apesar da felicidade, Rúben e Tatiana reconhecem que este é também um enorme desafio: "Aquele que não tem coragem de assumir riscos não alcançará nada na vida", acrescentando que é exatamente assim que se sentem neste momento: "entusiasmados, felizes e prontos para dar início a esta nova aventura".

Como estão a começar o processo do zero, o casal aproveitou ainda para pedir a ajuda dos seguidores. Quiseram conhecer as experiências de quem já passou pela construção de uma casa, questionando quais foram os primeiros passos, o que fariam de forma diferente e que conselhos gostariam de ter recebido no início da obra.

Além disso, solicitaram recomendações de arquitetos, engenheiros, empresas de construção, fiscalização e outros profissionais de confiança que possam fazer a diferença ao longo do projeto.

"Podem deixar as vossas sugestões nos comentários ou enviar mensagem privada. Todas as dicas e experiências serão uma enorme ajuda, tanto as boas como as menos boas, porque acreditamos que também é com os desafios e os erros dos outros que mais se aprende", escreveram.

A publicação terminou com um convite aos seguidores para acompanharem esta nova etapa: "Acompanhem esta aventura connosco. Temos a certeza de que será um caminho cheio de desafios, aprendizagem e muitas conquistas."

Depois da chegada do segundo filho, há sete meses, esta é mais uma conquista marcante para Rúben e Tatiana Boa Nova, que continuam a partilhar com os fãs os momentos mais importantes da vida em família.