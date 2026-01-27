Rúben da Cruz está de luto e faz partilha de partir o coração: «Uma parte de mim morreu»

Ao Minuto

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros - Big Brother

Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim» - Big Brother
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora» - Big Brother
Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?» - Big Brother
Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão - Big Brother
Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade» - Big Brother
Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9» - Big Brother
Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa - Big Brother
Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega» - Big Brother
Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços» - Big Brother
Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca» - Big Brother
Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator - Big Brother
Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?» - Big Brother
Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...» - Big Brother
Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa» - Big Brother
Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda - Big Brother
O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story - Big Brother

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo» - Big Brother

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar” - Big Brother

“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber - Big Brother

Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral - Big Brother

Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples - Big Brother

Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso - Big Brother

Rúben da Cruz está de luto e faz partilha de partir o coração: «Uma parte de mim morreu»

Rúben da Cruz mostrou-se devastado com a perda de alguém que lhe era muito querido.

Rúben da Cruz está de luto. O ex-concorrente do Big Brother 2022 perdeu o pai e recorreu às redes sociais para lhe prestar uma sentida homenagem. 

«Meu pai, sabes que, em toda a vida, te amei muito e sempre me preocupei contigo. Sempre tive medo de te perder. E o dia que eu mais temia... chegou. Parece que me pregaste uma partida num momento de muita felicidade, quando viajei para fora com o teu neto pela primeira vez. Talvez tivesse mesmo de ser assim. Mas dói. Dói muito», começou por dizer o DJ, numa partilha feita esta terça-feira, 27 de janeiro, nas redes sociais, onde partilhou também um conjunto de fotografias com o pai. 

E prosseguiu, assumindo-se desfeito com a perda do progenitor: «Não tenho palavras para descrever a dor e o aperto que senti e que ainda sinto. Uma dor que parece aumentar dia após dia. Uma dor silenciosa, pesada, que aperta o peito e cresce. Uma parte de mim morreu por dentro e partiu.»

«Quero que saibas que te amo muito, muito, muito mesmo. Tenho tantas, mas tantas saudades tuas... E terei sempre orgulho em falar de ti, de quem tu foste, da alegria que tinhas, da pessoa inteligente e boa que eras, das nossas histórias e de tudo o que vivemos juntos. Nunca houve uma pessoa que te tivesse conhecido e não tivesse gostado de ti. Fizeste a tua vida e foste feliz à tua maneira. Agora, descansa em paz. Fica em paz», acrescentou ainda. 

Rúben da Cruz, que participou também no reality show A Quinta, disse ainda: «Prometo que vou continuar o teu legado com o teu querido e amado neto, que tanto gosta de ti e que tantas vezes fala em ti. Olha por nós. Protege-nos. E sê feliz aí em cima, onde quer que estejas agora. Todos os dias vou lembrar-me de ti, falar contigo e agradecer-te por todo o amor, carinho e amizade que sempre tiveste comigo. Estamos juntos, meu Cota. Até já.»

Pode ver aqui a partilha em questão:

Temas: Ruben da Cruz Luto

Irreconhecível! A impressionante transformação de Noélia Pereira… Veja o mais recente Antes e Depois!

12 jul 2023, 15:07

Ontem às 18:05

Dia do Pai: Marco Costa partilha momentos ternurentos com a filha em fotos encantadoras

19 mar 2025, 18:28

Romance, sol e paraíso! Veja as férias de sonho de Bruna Gomes e Bernardo Sousa: «Chegámos à ilha da magia»

7 jan, 19:00

Após perder quase 20 quilos, Francisco Monteiro faz partilha rara em tronco nu

Ontem às 19:41
Após perder quase 20 quilos, Francisco Monteiro faz partilha rara em tronco nu

Ontem às 19:41

Ontem às 18:05

Francisco Monteiro mostra-se com companhia especial e gesto de Marcia Soares gera burburinho

20 jan, 15:48

Quem é a mulher mistério? Francisco Monteiro janta em clima de intimidade

18 jan, 15:54

Marcia Soares fala pela primeira vez sobre rumores de “proibição” de Bárbara Parada a Francisco Monteiro

16 jan, 19:53
O famoso jantar de hambúrgueres. Assim foi a primeira noite de Catarina Miranda e Afonso após a final do Big Brother

13 set 2025, 10:03
Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother

13 set 2025, 00:58
Votações suspensas na grande final! Saiba quem é o 4º classificado do Big Brother Verão

12 set 2025, 23:05
Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão perante Portugal inteiro: «Ficaram conversas por ter?»

12 set 2025, 22:20
A explicação que todos esperavam: Afonso Leitão revela motivos para nunca ter beijado Catarina Miranda

12 set 2025, 22:05
Ontem às 19:41

Francisco Monteiro mostra-se com companhia especial e gesto de Marcia Soares gera burburinho

20 jan, 15:48

Marcia Soares fala pela primeira vez sobre rumores de “proibição” de Bárbara Parada a Francisco Monteiro

16 jan, 19:53

Cristina Ferreira regressa ao destino onde teve a maior surpresa romântica com João Monteiro

16 jan, 08:49

Zé Lopes esclarece polémica com Catarina Miranda e confronta-a em direto: «É um desrespeito»

15 jan, 15:07
Ontem às 19:41

Há uma grávida dentro da 1ª Companhia? As revelações bombásticas que deixaram os recrutas em alerta

Ontem às 18:53
Rui Freitas foi insolente com o Instrutor? O clima aquece e Joana D'arc mostra-se preocupada com o colega

Ontem às 18:41
Noélia faz partilha pormenorizada sobre a história do irmão: «Foi uma benção. Ele é uma estrela»

Ontem às 18:24
Joana D'arc e Sara Santos implacáveis com Manuel Melo: «O que ele disse foi feio»

Ontem às 18:14
Catarina Miranda passa por mudança drástica!

Há 33 min

Após deixar mensagem, Cristina Ferreira muda de ideias... e João Monteiro já reagiu!

Hoje às 10:13

Francisco Monteiro em imagem única: "O que estou a rever..."

Hoje às 09:34

Com menos 19 quilos, Francisco Monteiro posa em tronco nu: "Não saio como novo, mas quase"

Ontem às 18:40

Destroçado, Rúben da Cruz deixa arrepiante mensagem: "Uma parte de mim morreu por dentro"

Ontem às 16:22
O vídeo mais amoroso do dia: Maria Botelho Moniz e o filho trocam um “beijinho à esquimó”

30 nov 2025, 18:31

As surpresas não param. Maria Botelho Moniz recebe declaração arrebatadora do noivo e do filho

13 set 2025, 17:38

Todos falam do vestido brilhante de Maria Botelho Moniz, mas já viu os sapatos marcantes?

13 set 2025, 12:25

O abraço e o beijo mais especial de todos. Veja como Pedro Bianchi Prata apoiou Maria Botelho Moniz na grande final

13 set 2025, 12:06

O momento mais ternurento da noite: Pedro Bianchi Prata surpreende Maria Botelho Moniz na final do Big Brother Verão

13 set 2025, 12:04
Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

8 set 2025, 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

8 set 2025, 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

8 set 2025, 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

8 set 2025, 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set 2025, 10:23
