Astro do futebol espera o quarto filho e este conhecido cantor não fica indiferente à gravidez do momento

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Uma novidade muito feliz.

Há mais um bebé a caminho no universo de Rúben Neves e a novidade já está a gerar reações entre os rostos conhecidos que acompanham a família. O futebolista e a mulher, Débora Lourenço, preparam-se para aumentar a família e, desta vez, há uma particularidade muito especial: vem aí uma menina.

A notícia foi partilhada pelo casal nas redes sociais e rapidamente começou a receber mensagens de carinho. Entre as várias reacções surgiu a de Edmundo Vieira, conhecido cantor português e antigo concorrente do Big Brother VIP.

Atento às novidades, o artista não ficou indiferente ao anúncio da gravidez e deixou uma reação na publicação do casal. Edmundo Vieira respondeu com emojis de corações, numa demonstração simples, mas carinhosa, perante a chegada da nova bebé.

Rúben Neves e Débora Lourenço vão ser pais de uma menina

A chegada da menina representa mais um capítulo na história familiar de Rúben Neves e Débora Lourenço. O casal já tem três filhos e prepara-se agora para viver novamente a experiência da chegada de um bebé.

Apesar de a vida profissional do futebolista o manter constantemente debaixo dos holofotes, Rúben Neves procura preservar alguns momentos da vida familiar, partilhando ocasionalmente nas redes sociais ocasiões especiais.

A gravidez da companheira tornou-se, naturalmente, um desses momentos. A revelação do sexo do bebé acabou por tornar a notícia ainda mais especial e gerou uma onda de mensagens de felicitações.

Entre amigos, seguidores e figuras públicas, não faltaram demonstrações de carinho para com o casal. Edmundo Vieira foi um dos nomes que fez questão de marcar presença na caixa de comentários, reagindo à novidade com corações.

Uma família prestes a crescer

Com a chegada da quarta filha, Rúben Neves e Débora Lourenço preparam-se para uma nova fase enquanto família. A menina será recebida pelos irmãos mais velhos, tornando a casa ainda mais preenchida.

Para já, o casal tem vivido esta gravidez com discrição, mas a partilha da novidade permitiu aos seguidores celebrar consigo este momento tão aguardado.

E entre as muitas mensagens recebidas, a reação de Edmundo Vieira acabou por chamar a atenção. O cantor, que também se tornou conhecido do público através da televisão, não escondeu a felicidade pela novidade e resumiu o seu sentimento com simples corações.

Uma pequena reação que demonstra que a chegada da bebé está a ser celebrada não só pela família, mas também por amigos e figuras públicas que fazem questão de acompanhar esta nova etapa da vida de Rúben Neves e Débora Lourenço.

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Temas: Rúben Neves Débora Lourenço Edmundo Vieira Gravidez Big Brother VIP

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