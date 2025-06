Duas taças. Concorrente da Casa dos Segredos faz história no mundo do futebol

Ruben Silvestre conquista Supertaça de Aveiro pelo SC Espinho e celebra o momento com emoção

Ruben Silvestre, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua a destacar-se no mundo do futebol. O avançado português somou mais uma importante conquista ao serviço do SC Espinho, ao vencer a Supertaça de Aveiro – Joaquim Teixeira, este domingo, 15 de junho, frente ao Florgrade FC, com um resultado de 0-2.

Esta vitória surge apenas uma semana depois de o SC Espinho ter levantado a Taça Distrital de Aveiro, diante da AD Ovarense, consolidando um período de enorme sucesso para o clube e para Ruben Silvestre.

Nas redes sociais, o jogador não escondeu a emoção. No Instagram, Ruben escreveu: “Parece que é repetição, mas não é! Dois troféus, de 3 possíveis. Acho que a resposta está à vista de todos.”

Mais tarde, partilhou uma galeria de fotografias onde surge orgulhosamente com os dois troféus conquistados. Com humor, aproveitou para brincar com a namorada, Ana Soares: “Desculpa! Troquei-te por breves instantes”, escreveu na legenda.

A carreira de Ruben Silvestre como futebolista tem vindo a consolidar-se, e estas conquistas reforçam o seu compromisso e talento no panorama do futebol português. A Supertaça de Aveiro representa não só um marco para o SC Espinho, mas também um reconhecimento do esforço e dedicação de Ruben.

Além do sucesso desportivo, o jogador fez questão de homenagear a sua companheira:

“És tu que aturas tudo. Todos os dias. As horas tardias, os meus desabafos, a instabilidade que se gerou e perdurou na minha cabeça.”

“Tu fizeste-me estabilizar, tu fizeste-me tirar toda a capacidade que eu tenho, todo o potencial de realmente conseguir fazer as coisas. Obrigado por tudo. Amo-te”, concluiu.

Veja as fotos da conquista de Ruben Silvestre na galeria e celebre mais um momento memorável na sua carreira.

