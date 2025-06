Rúben Silvestre alcança objetivo importante e faz declaração de amor: «És tu que aturas tudo…»

Costuma dizer-se que quem tem sorte ao jogo, não tem ao amor, mas Rúben Silvestre é a prova de que o ditado está errado. O ex-concorrente do Secret Story sagrou-se campeão da Taça da Distrital de Aveiro pelo SC Espinho e celebrou-o ao lado da namoarada, muito apaixonado.

O jogador, que tem vindo a consolidar o seu percurso no futebol, festejou a vitória com grande emoção — e não só dentro de campo: «SOMOS CAMPEÕES DA TAÇA ! Somos capazes de mais ?? Somos ! Para o ano conversamos», escreveu no Instagram.

Mais tarde, Rúben partilhou fotos da conquista e aproveitou para fazer uma sentida declaração à namorada, Ana Soares:«És tu que aturas tudo. Todos os dias. As horas tardias, os meus desabafos, a instabilidade que se gerou e perdurou na minha cabeça», escreveu.

«Tu fizeste-me estabilizar, tu fizeste-me tirar toda a capacidade que eu tenho, todo o potencial de realmente conseguir fazer as coisas. Obrigado por tudo. Amo-te», rematou o atleta.

A mensagem tocou muitos dos seus seguidores, que elogiaram não só a conquista desportiva, mas também a humildade e o reconhecimento pelo apoio fora dos relvados.

A vitória do SC Espinho representa um momento especial para o clube e para Rúben, que prova estar determinado a deixar a sua marca no futebol português — com o coração sempre no sítio certo.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja todas as imagens desta conquista tão especial de Rúben Silvestre.