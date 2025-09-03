Significado do nome da filha de Ruben Silvestre e Ana Soares tem detalhe impactante

É uma menina. Ruben Silvestre e Ana Soares acabam de confirmar, em direto no Dois às 10, qual é o sexo do bebé que esperam. O momento foi carregado de emoção. Ficou também a conhecer-se o nome que o casal escolheu.

A bebé vai chamar-se Ana Clara, um nome carregado de significado, não só porque Ana é o nome da mãe, mas porque Ana Clara significa «cheia de graça»., mas também alguém «brilhante» e «ilustre».

A combinação de Ana com Clara reflete doçura, luminosidade, pureza, inteligência e força. «Ser pai era o meu maior sonho», confidenciou o ex-concorrente da Casa dos Segredos. Recorde-se que o casal vive agora um momento feliz depois de enfrentar o luto de três perdas gestacionais.

O nascimento da menina está previsto para dezembro. Se fosse menino, o nome escolhido teria sido Salvador.