Ruben e Daniela Ventura trocam farpas nas redes sociais: «Continua a forçar, pode ser que consigas»

Foi na rede social X, antigo Twitter, que Ruben, ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos, foi surpreendido por um comentário negativo de Daniela Ventura, ex-concorrente do Big Brother e do Dilema, sobre a sua postura: «Este ser irrita-me tanto, que eu comecei a gostar da Flávia, porque ela não merecia este miojo morto».

Ao deparar-se com tal partilha, Ruben respondeu: «Continua a forçar, pode ser que consigas».

Veja aqui:

Ruben esteve também no Extra do Secret Story - Casa dos Segredos do dia 29 de novembro de 2024, para ser um dos comentadores e avaliar tudo o que tem acontecido na casa mais vigiada do país.

Rita e Marcelo foram um dos temas falados e o ex-concorrente foi implacável na sua opinião sobre a postura da ex-namorada no jogo, agora que está fora do jogo e o triângulo amoros desfeito.

«A Rita tem dificuldade de poder de encaixe» começou por dizer Ruben garantindo que dá esta opinião não só como ex-concorrente, mas também como alguém que a conhece há anos. «A Rita não se tem mostrado muito» continuou, explicando sentir que Rita «tem forçado um bocado a presença dela naquela casa».

Veja o momento: