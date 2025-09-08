Filho de Rui Figueiredo e Jéssica Antunes vai parar ao hospital após acidente: «Foi duro»

Ao Minuto

22:41
Primeiro beijo em direto? Catarina Miranda faz planos com Afonso Leitão para a grande final - Big Brother
02:05

22:30
Momento hilariante: As imagens imperdíveis da massagem de Catarina Miranda a Viriato Quintela - Big Brother
03:43

22:25
Maria Botelho Moniz anuncia novidade escaldante aos finalistas - Big Brother
06:14

22:18
Viriato Quintela recorda percurso no Big Brother Verão e deixa declaração comovente - Big Brother
06:17

22:09
Viriato Quintela emociona com cápsula do tempo repleta de memórias marcantes - Big Brother
03:30

22:04
Catarina Miranda fala em planos sérios com Afonso Leitão fora da casa mais vigiada do País - Big Brother
06:21

21:55
Catarina Miranda abre o coração a Afonso Leitão: «Eu estou tão apaixonada (…) Pensava que também estavas» - Big Brother
03:15

21:39
Afonso Leitão perde a paciência com Catarina Miranda: «Já chega daquela conversa» - Big Brother
05:26

19:59
Jéssica Vieira enfrenta Catarina Miranda com frase demolidora: «O mundo não gira à volta da Miranda» - Big Brother
04:49

19:50
Viriato Quintela rasga Catarina Miranda: «Só demonstrou o mesquinha que ela é» - Big Brother
04:05

19:44
Finalistas testam novo jardim e tensão explode: «Dois contra dois» - Big Brother
02:41

19:36
Viriato Quintela expõe rivais e denuncia ‘massacre’ contra Bruna - Big Brother
02:52

19:27
Viriato Quintela revela como quer ser recordado na história do programa e gera discórdia - Big Brother
07:45

19:16
Rumo à final, Jéssica Vieira garante: «Consegui dar a volta por cima» - Big Brother
04:46

18:55
«Cara da edição»? Catarina Miranda quer ser lembrada como a protagonista do Big Brother Verão - Big Brother
08:50

18:44
Afonso Leitão revela como quer ser lembrado após o final do Big Brother Verão - Big Brother
07:15

18:34
Emoções ao rubro! Catarina Miranda chora com a aproximação da final e receia afastamento de Afonso Leitão - Big Brother
02:54

18:23
«Alguém que para se elevar tem de diminuir o outro»: Catarina Miranda é arrasada por Jéssica Vieira - Big Brother
02:09

18:18
Bruna revela 'pesadelo' vivido por Jéssica e deixa recado a Afonso: «Se não fosse a Miranda...» - Big Brother

18:14
Catarina Miranda desaba no confessionário: «Ele não faz nada por mim» - Big Brother
04:18

17:46
A tremer, Bruna foi recebida nos bastidores por pessoa especial. E não era o marido - Big Brother

17:34
Jéssica Vieira deixa conselho irónico a Viriato Quintela: «Casa com uma…» - Big Brother
02:50

16:58
Catarina Miranda promete beijos «do Olimpo» a Afonso Leitão e a reação do concorrente surpreende - Big Brother
03:04

16:32
Vídeo de Maria Botelho Moniz a cantar já soma quase 1 milhão de visualizações - Big Brother

16:19
«Os teus olhos brilharam»: Momento da gala não passou despercebido a Afonso Leitão e envolve Viriato Quintela - Big Brother
06:28

Acompanhe ao minuto

Filho de Rui Figueiredo e Jéssica Antunes vai parar ao hospital após acidente: «Foi duro»

  • Big Brother
  • Ontem às 18:45
Filho de Rui Figueiredo e Jéssica Antunes vai parar ao hospital após acidente: «Foi duro» - Big Brother

Os ex-concorrentes do Big Brother apanharam um grande susto com o filho Isaac.

Rui Figueiredo e Jéssica Antunes apanharam um grande susto com o filho mais velho, Isaac. O menino, de três anos, partiu o braço e teve de ser assistido no hospital.

A notícia foi dada pelo ex-concorrente do Big Brother - A Revolução, através de uma publicação nos stories do Instagram. «O meu Isaac partiu o braço, foi duro, muito duro para ele e para nós. Tirei esta foto minutos após a colocação do gesso, o olhar e a expressão mostram outra história, firmeza, coragem e até um leve sorriso que tenta disfarçar o sofrimento», começou por escrever, na legenda de uma fotografia em que o menino surge com gesso no braço, mas sorridente.

«O meu bebé não se deixa abater, ergue-se com a postura de quem enfrenta a vida de frente. Um verdadeiro guerreiro, alguém que, mesmo no meio da dor, encontra força para mostrar ao mundo a sua dureza e a sua alegria. Um orgulho o meu bebé», acrescentou Rui Figueiredo.

Veja aqui a foto em questão:

Temas: Rui Pedro Figueiredo Isaac Acidente Filho Jéssica Antunes

