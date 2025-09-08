Filho de Rui Figueiredo e Jéssica Antunes vai parar ao hospital após acidente: «Foi duro»

Rui Figueiredo e Jéssica Antunes apanharam um grande susto com o filho mais velho, Isaac. O menino, de três anos, partiu o braço e teve de ser assistido no hospital.

A notícia foi dada pelo ex-concorrente do Big Brother - A Revolução, através de uma publicação nos stories do Instagram. «O meu Isaac partiu o braço, foi duro, muito duro para ele e para nós. Tirei esta foto minutos após a colocação do gesso, o olhar e a expressão mostram outra história, firmeza, coragem e até um leve sorriso que tenta disfarçar o sofrimento», começou por escrever, na legenda de uma fotografia em que o menino surge com gesso no braço, mas sorridente.

«O meu bebé não se deixa abater, ergue-se com a postura de quem enfrenta a vida de frente. Um verdadeiro guerreiro, alguém que, mesmo no meio da dor, encontra força para mostrar ao mundo a sua dureza e a sua alegria. Um orgulho o meu bebé», acrescentou Rui Figueiredo.

Veja aqui a foto em questão: