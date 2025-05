Rui Simões faz anos e recebe declaração especial, mas não é de quem está a pensar

Rui Simões celebrou esta segunda-feira, 5 de maio, 37 anos e escolheu assinalar a data de forma especial nas redes sociais. Numa publicação emotiva no Instagram, o apresentador partilhou uma imagem onde surge ao lado de três pessoas muito importantes na sua vida, acompanhada de uma mensagem comovente.

«Uma das coisas mais importantes é o bem-estar destas 3 pessoas. A mostrar um pouco do lado bom da vida ao meu melhor amigo», escreveu, revelando a sua faceta mais íntima e familiar com o filho ao colo. Na partilha podem ver-se também fotografias da namorada, Mafalda Castro e da mãe de Rui.

A partilha emocionou os seguidores e, entre os comentários, destacou-se a homenagem da mãe de Rui, que não poupou nas palavras de carinho:«Hoje celebramos mais um ano da tua vida, 37 anos de histórias, conquistas e momentos inesquecíveis».

«Desde o dia em que chegaste ao mundo, iluminaste a minha vida com a tua bondade, inteligência e coração generoso. Ver-te crescer e tornar-te na pessoa incrível que és hoje é um dos maiores presentes. Que este novo ano te traga ainda mais felicidade, saúde e sucesso. Lembra-te sempre: o meu amor por ti é infinito e estarei ao teu lado em todas as etapas da tua vida, rematou a mãe de Rui Simões».

Também Mafalda Castro, companheira de Rui Simões e mãe do seu filho, quis assinalar o momento publicamente com uma mensagem apaixonada na sua página de Instagram: «Contigo, só me arrependo do que não fiz 🫶 feliz aniversário ao meu melhor amigo, companheiro, namorado, colega de trabalho, companhia favorita e pai incrível ❤», declarou.

A data serviu não só para celebrar mais um ano de vida, mas também para reforçar os laços que unem Rui Simões à sua família e ao seu núcleo mais íntimo, numa partilha que mostrou que, para ele, o verdadeiro presente está nas pessoas que o rodeiam.