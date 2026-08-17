Choque! Ex-concorrente morre de forma repentina aos 40 anos: «A vida nunca mais será a mesma»

Ryan De Nino, que ficou conhecido do público pela participação no reality-show Married at First Sight (Casados à Primeira Vista), dos Estados Unidos, morreu inesperadamente em Nova Jersey. A informação foi confirmada por um familiar ao site 'TMZ', que adianta que a família não quer revelar para já as circunstâncias da morte.

Após a notícia da morte, a irmã de Ryan recorreu às redes sociais para prestar uma sentida homenagem ao irmão e recordar a pessoa que conhecia para lá da televisão.

«O Ryan era tão divertido e perspicaz. Era extremamente leal àqueles que amava e tinha um coração enorme. Não consigo explicar o que é perder um irmão. Alguém que esteve ao nosso lado desde o início e que partilha as mesmas memórias. Independentemente do que estivéssemos a viver, amava-o imensamente. A vida, tal como a conheço, nunca mais será a mesma», escreveu.

A mensagem deixa evidente a dor da família perante uma perda inesperada, enquanto antigos espectadores do reality show recordam agora a participação de Ryan num dos programas que o tornou conhecido do público.

Recorde-se que Ryan De Nino entrou na segunda temporada do reality show da Lifetime, transmitido em 2015. Na altura, tinha 29 anos e era empresário. No programa, conheceu Jessica Castro pela primeira vez no altar e os dois aceitaram casar-se, apesar de serem completos desconhecidos.

O casal decidiu continuar o casamento no chamado Dia da Decisão, mas a relação acabaria por chegar ao fim e os dois divorciaram-se posteriormente.