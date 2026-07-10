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Tem vontade de comer um doce, mas não quer lidar com a culpa? Apenas 2 ingredientes bastam para este salame saudável

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Tem vontade de comer um doce, mas não quer lidar com a culpa? Apenas 2 ingredientes bastam para este salame saudável - Big Brother
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Carolina Pinto partilha receita saudável e proteica para matar a vontade de doces: «O resultado é incrível»

Quando a vontade de comer um doce aperta, nem sempre é fácil resistir. A pensar nisso, Carolina Pinto partilhou uma receita simples, saudável e rica em proteína que promete satisfazer a gula sem grandes culpas.

A influenciadora digital e ex-companheira de Marco Costa mostrou aos seguidores como prepara um snack que, além de rápido, leva apenas dois ingredientes.

Para a receita, basta utilizar tortilhas de milho e duas mousses proteicas. Junta-se tudo. O preparado é espalhado sobre uma folha de papel vegetal. Depois, basta enrolar cuidadosamente, formando um rolo.

O passo seguinte é igualmente simples: levar ao frigorífico durante, pelo menos, duas horas, para que a mistura solidifique.

Depois de firme, é só retirar, cortar em pequenas porções e servir.

A criadora de conteúdos não tem dúvidas quanto ao resultado: «É incrível». 

Veja aqui o vídeo. 

Temas: Salame Receita Carolina Pinto

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