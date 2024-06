Noite de salvação do Big Brother! Saiba quem foi salvo esta noite

David Maurício foi salvo no programa especial do Big Brother desta noite, dia 13 de junho. O concorrente, que se tem mostrado em baixo nas últimas horas, respirou de alívio. Em risco de serem expulsos do reality show da TVI continuam Carolina Nunes, Fábio Caçador e João Oliveira.

No mesmo programa especial, Cláudio Ramos mostrou imagens a David Maurício do momento em que o concorrente desabou em lágrimas, após ter sido eliminado da possibilidade de lutar por um Passaporte para a Final. Bernardina Brito e Ana Barbosa tiveram o privilégio de mexer com o jogo e decidiram deixar o amigo especial de Daniela Ventura de fora do importante trunfo. Minutos depois, David Maurício mostrou-se inconsolável. «Nunca ninguém me dá o devido valor», lamentou.