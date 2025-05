O público é soberano e já decidiu: Descubra quem foi a concorrente salva das nomeações

Durante a tarde o Big Brother abriu uma votação entre Érica Reis e Sara Silva para salvar uma concorrente das nomeações esta semana. As concorrentes encontravam-se empatadas nas nomeações e, por isso, o público teve de tomar uma decisão. O público votou e escolheu a concorrente salva: Sara Silva fica livre das nomeações

Esta tarde a casa do Big Brother voltou a 'abanar' mas, desta vez, para beneficiar uma concorrente. O anfitrião abriu as votações ao público para que este decidisse o rumo do jogo. Érica Reis e Sara Silva empataram em votos nas nomeações da semana, o que levou a que fosse necessário um desempate. Posto isto, o Big Brother abriu esta votação que vai salvar uma das concorrentes da 'chapa' esta semana.

O público votou e decidiu: Sara Silva está salva das nomeações e pode respirar de alívio. Por outro lado, Érica Reis fica automaticamente nomeada e, por isso, está em risco de sair esta semana.