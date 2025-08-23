Ao Minuto

Ex-concorrente de reality show diz não colocar protetor solar aos filhos e a polémica instala-se

Ex-concorrente de reality show diz não colocar protetor solar aos filhos e a polémica instala-se

Samantha Faiers, ex-concorrente de "The Only Way Is Essex", está a ser alvo de duras críticas após revelar que não aplica protetor solar aos três filhos.

Samantha Faiers, 34 anos, voltou a ser tema de debate nas redes sociais. A antiga estrela do reality show britânico The Only Way Is Essex está a ser fortemente criticada depois de admitir que não usa protetor solar, nem em si nem nos filhos.

Durante umas férias em família, a influenciadora respondeu a perguntas de seguidores no Instagram. Quando questionada sobre o protetor usado para manter a pele bronzeada, a resposta surpreendeu:

“Isto é sempre controverso, mas, honestamente, eu e toda a minha família não usamos protetor solar”, afirmou.

Samantha Faiers, mãe de Paul e Rosie, gémeos de cinco anos, e de Edward, de três, explicou que acredita que os filhos já “desenvolveram tolerância” ao sol. A ex-estrela televisiva acrescentou que evita o uso de protetores devido “aos ingredientes tóxicos” presentes em muitos produtos, defendendo, em alternativa, o uso de fatos de banho com Fator de Proteção Solar, chapéus e períodos de sombra nas horas de maior calor.

“Não tenham medo do sol! No início da manhã ou ao final da tarde, adoro ver as crianças a brincar e a absorver o sol; é bom para elas”, justificou.

No entanto, as declarações geraram reações intensas por parte dos seguidores. Muitos acusaram Samantha Faiers de ser “extremamente irresponsável”. “Apague esse story sobre não usar protetor solar. Não tem noção do impacto que isso pode ter nos seus seguidores”, alertou uma fã. Outra questionou: “Está feliz por eles poderem vir a ter cancro de pele?”

Veja, em baixo, uma das mais recentes publicações da influenciadora com os filhos. 

 

 

Esta não é a primeira vez que Samantha Faiers é alvo de críticas pelas suas escolhas parentais. Recentemente, já tinha sido acusada de negligência por mostrar uma vela acesa sobre o sofá, perto do filho mais novo.

Em cima, espreite a galeria de fotografias da ex-concorrente acompanhada pela família, que preparámos para si.

‘Trend’ viral junta Francisco Monteiro e Bárbara Parada em vídeo que está a dar que falar

Cinha Jardim relata ter visto Nuno Brito 'muito íntimo' de uma outra ex-concorrente do Big Brother

Portugal arde: Ex-concorrente do Big Brother vive chamas de perto e sobrevive a incêndio com tanque de água
Temas: Samantha Faiers Reality Show Maternidade Protetor Solar Ex-concorrente

