Gala do Big Brother começa em grande: Concorrentes surpreendidos com castigo inesperado

Hoje, dia 20 de abril de 2025, logo no início da gala do Big Brother, os concorrentes enfrentaram um momento de grande tensão: foram confrontados com imagens exclusivas e alvo de uma sanção.

Começamos por assistir a imagens desta semana, em que o anfitrião fez vários alertas aos concorrentes, mas nem sempre foi respeitado, e as ordens do Big Brother são para cumprir. Sara Silva, Nuno Brito, Manuel Rodrigues, Carolina Braga, Solange Tavares e Lisa Schincariol são alguns dos concorrentes visados nas imagens, devido às suas atitudes. As concorrentes pedem desculpa, perante as questões de Cláudio Ramos, mas isso não livra os concorrentes de um castigo. Por causa disso, o Big Brother decide sancionar todos.

Por alguns, pagam todos. O ginásio está a partir de agora, interdito. Acabou-se a água quente nos banhos, e estão proibidos de usar o fogão e o forno. O Big Brother dirige-se a Lisa particularmente e sanciona-a com uma nomeação direta.

A decisão, anunciada durante o dia de hoje no Instagram oficial do programa, abalou as dinâmicas da casa e colocou à prova a relação entre os participantes.

Este foi, sem dúvida, um dos momentos mais marcantes desta noite de domingo.

