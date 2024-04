Alerta sanção na casa do Big Brother: «O anfitrião vai pôr os pontos nos i’s» Saiba tudo!

O Big Brother é soberano e vai tomar a palavra para castigar os concorrentes.

«Hoje, depois do Jornal Nacional, no Especial, com Cláudio Ramos, vai haver sanção na casa do Big Brother! O anfitrião toma a palavra e vai pôr todos os pontos nos I‘s!», foi anunciado nas redes sociais do programa.

Recorde-se que na última Emissão Especial com Cláudio Ramos na terça-feira, 9 de abril, foi noite de dupla salvação. Catarina Miranda e Catarina Sampaio foram as concorrentes mais votadas pelo público e deixaram, por isso, de estar em risco de expulsão esta semana.

Em risco continuam David, Leokádia e Renata continuam em risco. Recorde-se que a votação é para salvar!