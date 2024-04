Orçamento a zeros! Big Brother aplica sanção ao grupo... Saiba os motivos e veja as reações

Na Emissão Especial do Big Brother desta quinta-feira, 11 de abril, o anfitrião castigou os concorrentes devido aos seus «comportamentos reprováveis».

O Big Brother começou por fazer um comunicado sobre a tarefa semanal e anunciou que os concorrentes falharam a tarefa.

Depois disso, os concorrentes foram confrontados com imagens das últimas horas, em que desrespeitaram várias vezes as regras do programa. A não utilização do microfone, os sussuros, conversas impróprias, ver os aviões que sobrevoam a casa sabendo que estes estão proibidos são alguns dos exemplos. Veja as imagens:

Perante estes «comportamentos reprováveis» e reveladores de «falta de respeito», o Big Brother anunciou que esta semana decidiu deixar o orçamento a zeros! «Por tudo o que acabei de mostrar, e havia muito mais, decidi sancionar todo o grupo. Esta semana teriam direito a 60% do orçamento semanal mas vão receber zero! Perdem a totalidade da aposta, não vão ter oportunidade de fazer compras», anunciou.

«Vou também instituir o recolher obrigatório por volta das 3 da manhã: sempre que passar a buzina a essa hora já sabem o que têm a fazer», acrescentou ainda.

Os concorrentes perderam ainda a oportunidade de ganhar um benefício importante no jogo: «Para além disso, resolvi cancelar a prova de vantagem para a gala e nenhum de vocês vai lutar para conquistar um benefício importante no jogo».

«Espero sinceramente que interiorizem a regra primordial deste jogo: as minhas regras são para cumprir e o Big Brother está atento 24 horas por dia. Esta é a primeira sanção e se estes comportamentos se mantiverem, as consequências garanto-vos serão outras», rematou o Big Brother.