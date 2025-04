Tensão na casa: Big Brother toma decisão drástica e penaliza os concorrentes de forma severa

A casa do Big Brother está um alvoroço após a sanção aplicada. Os concorrentes foram confrontados com imagens que mostram o imcumprimento das regras estipuladas no início. Implacável, o anfitrião penalizou-os na prova semanal.

O clima de tensão na casa do Big Brother voltou a subir. No "Última Hora", conduzido por Alice Alves, os concorrentes foram confrontados com imagens onde se veem várias quebras de regras do programa, entre elas o esquecimento dos microfones e o falar por "código". As imagens são claras e, por isso, o Big Brother não poupou os concorrentes. O anfitrião alertou os concorrentes para a gravidade da situação e aplicou uma forte sanção: encher mais três frascos com o líquido dos garrafões da tarefa semanal. O líder, Nuno Brito, por responsabilidade acrescida, fica também fora da próxima prova do líder.

Inconformado com a situação, Nuno Brito procurou esclarecer que não se sentia o culpado pela situação, no entanto, como líder da casa, foi penalizado duplamente pelo anfitrião. O concorrente apontou para uma "culpa coletiva", e que ninguém falhou sozinho mas sim todos enquanto grupo.