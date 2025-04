Última hora! Big Brother perde a paciência com os concorrentes e aplica dura sanção

A casa do Big Brother vai sofrer uma nova reviravolta! A tensão vai voltar a subir, já que foi anunciada uma pesada sanção aos concorrentes.

O "Última Hora" do Big Brother, conduzido por Alice Alves, vai ficar marcado por uma pesada sanção. O Big Brother vai punir os concorrentes, depois do constante desrespeito perante algumas das regras mais importantes da casa. Os concorrentes foram confrontados com várias imagens que mostram o incumprimento das mesmas. O Big Brother voltou a relemebrar que as regras são para cumprir, e que o comportamento dos concorrentes não está a ir ao encontro do que se propuseram no início. O anfitrião reforçou, ainda, que não é permitido comunicar sem microfone, conversar através de "código" ou dormir fora do horário predifinido.

As imagens são claras e, por isso, o Big Brother não poupou os concorrentes. Esta drástica decisão surge no seguimento do contínuo desrespeito pelas regras. Os concorrentes vão ser penalizados na prova semanal, tendo de encher mais três frascos com o líquido dos garrafões. Nuno Brito, o líder da casa, vai sofrer, também ele, com as consequências, ficando impossibilitado de participar na próxima prova do líder.