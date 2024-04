Big Brother aplica sanção ao grupo: «Estou desiludido!»

O Big Brother aplicou uma sanção ao grupo esta sexta-feira, dia 26. No Diário, o anfitrião informou a casa que está «desiludido» com o grupo. Em causa está o facto de vários concorrentes dormirem fora das horas estabelecidas e não cumprirem as ordens do Big Brother, nomeadamente quando é pedido que recolham à casa e que não tenham «conversas impróprias».

No comunicado que se fez ouvir na casa, o Big Brother foi claro: «Estas imagens são só de hoje, Só hoje, sexta-feira, 26 de abril, cometeram estes desrespeitos a mim e a minha equipa. Se as regras existem são para cumprir».

De seguida, o anfitrião cortou no orçamento da semana, já de si reduzido, dado que perderam a prova semanal. «As compras desta semana passaram a metade, tudo o que não seja perecível ficou de fora por decisão minha», informou o Big Brother.

A líder foi chamada a optar entre pão e bolachas e café e acabou por decidir pelo segundo item.