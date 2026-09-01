A três dias da grande final esta foi a sanção que «congelou» os concorrentes. Não vai acreditar no que aconteceu
- Big Brother
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Uma conversa sobre as missões acabou por sair do controlo e valeu aos concorrentes uma pesada penalização.
Sara admitiu no Especial que se estava a sentir «completamente fora do programa» quando quebrou uma das regras mais importantes da casa. Nuno, apercebendo-se daquilo que estava a ser discutido, questionou de imediato: «Mas podemos falar sobre isto?».
A pergunta não surgiu por acaso. Os concorrentes tinham consciência de que não podiam revelar determinadas informações relacionadas com as missões e perceberam que poderiam estar a ultrapassar uma das regras do jogo.
Maria Botelho Moniz acabou por questionar o grupo e deixou uma chamada de atenção clara: «Esta lição que é a mais básica não entrou».
Pouco depois, o Big Brother confirmou a consequência da falha. Os concorrentes foram informados de que existia uma sanção e que, naquele momento, tinham acabado de perder 3000 euros.
A revelação deixou o grupo visivelmente surpreendido, sobretudo pelo impacto que a penalização teve prémio final.