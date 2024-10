Sandrina Pratas deixa o restaurante e revela novos planos: «Vai correr bem». Saiba tudo

Sandrina Pratas, ex-concorrente do Big Brother, recorreu ao Instagram onde abriu uma «caixinha de perguntas» para os seguidores. Numa das questões, um seguidor quis saber: «Já não estás no restaurante?».

«Não, já não temos o restaurante», começou por contar Sandrina Pratas. A ex-concorrente frisou ainda que tomou a decisão em conjunto com o marido Lucas Santos, com quem tem uma filha, a pequena Ariel: «Somos um casal novo e já não estávamos com muita vida para a Ariel».

«A restauração é muito cansativa e já não tínhamos vida amorosa. A Ariel já estava a ser criada pela minha mãe... Nós não tínhamos tempo para a Ariel... Pensámos, pusemos as cartas na mesa e dissemos que queríamos a nossa vida», continuou.

Sandrina Pratas revelou que tem ‘outros planos’ para o futuro: «Se Deus quiser, vai correr bem. Foi uma boa experiência. Crescemos muito naquele restaurante, mas a vida é para continuar».

«Somos novos. Temos de viver a vida», concluiu.