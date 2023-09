Sandrina Pratas reage às críticas nas redes sociais: «Até dizem que me vão denunciar à Segurança Social»

Sandrina Pratas é surpreendida com presente para a sua bebé. Veja aqui!

Sandrina Pratas, ex-concorrente do «Big Brother», encantou os seguidores com uma nova fotografia, partilhada no Instagram, em que posa em família.

«Amores da minha vida», escreveu Sandrina Pratas na legenda da amorosa fotografia em que surge com a filha Ariel, de cerca de um mês, e o noivo, Lucas Santos.

A ex-concorrente somou elogios de imediato com a publicação: «Três amores perfeitos!», lê-se num comentário. «Família linda, Sandrina», está escrito noutro.

Veja a fotografia em baixo: