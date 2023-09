Sandrina Pratas reage às críticas nas redes sociais: «Até dizem que me vão denunciar à Segurança Social»

Sandrina Pratas é surpreendida com presente para a sua bebé. Veja aqui!

Sandrina Pratas, ex-concorrente do «Big Brother», declarou-se a uma pessoa muito especial na sua vida, no dia do seu aniversário.

«Muitos parabéns a vovó do ano. És a melhor do mundo Amo-te mãe», escreveu Sandrina Pratas na legenda de várias fotografias, declarando-se assim à progenitora.

