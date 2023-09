Sandrina Pratas mostra revolta: «Estou farta destas críticas»

Tony Carreira conhece filha de Sandrina Pratas! Veja a foto do cantor com a pequena Ariel

Sandrina Pratas reage às críticas nas redes sociais: «Até dizem que me vão denunciar à Segurança Social»

Sandrina Pratas, ex-concorrente do «Big Brother», partilhou um vídeo nas redes sociais a manifestar revolta com as críticas que tem recebido.

«Venho aqui falar num assunto que me está a deixar muito, muito triste. Vamos parar de criticar as mulheres, os pontos fracos, porque dói», disse no vídeo.

Sandrina acrescentou: Ainda fica mais feio uma mulher falar de outra mulher. É verdade que estou gordinha, que tenho barriguinha, mas eu estou feliz, porque tenho luz muito positiva».

«Estou farta destas críticas. Vamos unir-nos e ser amigas uma das outras», rematou, deixando assim um apelo a quem a tem criticado.

Na legenda da partilha a ex-concorrente insistiu: «Por favor vamos parar de criticar, vamos dar forças. A mulher é tudo

Nós somos todas lindas, temos de ter orgulho mulheres».

Veja o vídeo em baixo: