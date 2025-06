Radiante e mais magra: Sandrina Pratas perdeu 14 quilos e este foi o segredo

Ex-concorrente do Big Brother e do Secret Story – Desafio Final revela mudanças físicas e emociona seguidoras com o seu percurso.

Sandrina Pratas, conhecida do grande público pela sua participação no Big Brother e, mais recentemente, no Secret Story – Desafio Final, está a viver uma fase de renovação total. A ex-concorrente recorreu às redes sociais para mostrar o antes e o depois do seu corpo, desde que saiu do reality show, revelando que perdeu, nada mais, nada menos, do que 14 quilos.

A transformação física é notória e tem gerado uma onda de apoio e admiração por parte dos seus seguidores. Sandrina não só exibiu o resultado com orgulho, como também partilhou mensagens que tem recebido de seguidoras que seguem os mesmos passos, como uma que dizia: “Já comecei a ver resultados do chá…”

O segredo? Tudo indica que passa por um chá detox que Sandrina tem vindo a promover nas suas redes sociais. No passado dia 14 de maio, a ex-concorrente partilhou um vídeo onde explica os benefícios do kit que está a usar:

“O kit combina para promover uma desintoxicação eficaz. Os principais benefícios incluem aumento da energia, suporte à digestão e auxílio na perda de peso, proporcionando uma limpeza natural do organismo ao longo de 28 dias. Ideal para quem busca um estilo de vida saudável e equilibrado.”

A publicação conquistou centenas de visualizações e reações positivas, com muitos fãs a querer saber mais sobre a sua rotina e o que mudou na sua alimentação e bem-estar desde o fim do programa.

Para os mais curiosos, preparamos uma galeria de fotografias onde pode ver em detalhe a transformação física de Sandrina Pratas e perceber por que razão tantas pessoas se sentem inspiradas pelo seu percurso.