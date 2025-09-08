Perdeu 17 quilos em três meses. Sandrina Pratas revela tudo que fez para emagrecer

Aos 26 anos, Sandrina Pratas está mais focada do que nunca em mudar o seu estilo de vida e imagem. A ex-concorrente de reality shows já perdeu 17 quilos em apenas três meses e garante que ainda não vai parar por aqui.

Mãe de Ariel, de dois anos, Sandrina decidiu apostar numa rotina mais saudável e partilhou com os fãs o segredo da sua transformação. Curiosos com a mudança radical, muitos questionaram se estaria a recorrer a algum truque milagroso.

A jovem revelou que está a tomar um chá específico, mas fez questão de frisar que o verdadeiro segredo está na alimentação:

«Reduzi muito a alimentação», confessa. «Deixei de comer pão, sumos e diminuí bastante os hidratos de carbono. Cortei muita coisa mesmo. Agora, como mais verduras e saladas.»

Determinada, Sandrina garante que não há atalhos mágicos: «Não foi só o chá a fazer milagres. Foi a alimentação», reforça.

Com esta mudança, a ex-concorrente mostra-se cada vez mais confiante e motivada a continuar o processo de emagrecimento.

Percorra a galeria e veja o impressionante antes e depois de Sandrina Pratas.