Após susto com a filha, Sandrina Pratas dá novidades sobre a sua saúde:

Sandrina Pratas e o companheiro, Lucas Santos viveram momentos de grande angústia por causa da filha. A ex-concorrente do Big Brother recorreu às redes sociais para partilhar com os seguidores a situação delicada de Ariel, que teve de ser levada ao hospital devido a uma febre persistente e sem causa aparente.

Esta quarta-feira a ex-concorrente atualizou o estado de saúde da filha, através das stories do Instagram: «Está a comer papa. Diz lá, 'titios já estou melhor'», disse Sandrina, mostrando a filha.

O que aconteceu, afinal?

Esta terça-feira, dia 13 de maio, Sandrina revelou a tensão do momento ao mostrar uma imagem de Ariel no hospital, visivelmente aflita e a chorar. A bebé acabou por permanecer várias horas na unidade de saúde. «Já ficou melhor, depois de 2h na sala de espera», escreveu a ex-concorrente da TVI, numa tentativa de tranquilizar os seguidores.

No dia seguinte, Sandrina quebrou o silêncio e atualizou novamente a situação da filha, explicando que, apesar da medicação, ainda não existe um diagnóstico claro para o quadro clínico de Ariel: «Ontem já não disse mais nada porque fiquei sem bateria. A Ariel saiu de madrugada do hospital. A febre não baixava, não descobrimos o que tem. Agora está medicada. Se voltar temos que ir para o hospital outra vez», partilhou.

A bebé, fruto da relação entre Sandrina e Tigrão, tem sido presença constante nas redes sociais do casal, que costuma partilhar momentos do dia a dia em família com os seguidores. A situação mobilizou a comunidade online, que se mostrou solidária com a jovem mãe, enviando votos de rápidas melhoras para Ariel.

Apesar da incerteza quanto ao diagnóstico, Sandrina mantém-se atenta à evolução da filha, reforçando que, caso a febre volte, irão regressar ao hospital para nova avaliação médica.