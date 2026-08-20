Contou que vai ser pai de novo e foi acusado de não ligar à filha mais velha. Mas há mais…

Sandro Fernandes está prestes a ser pai novamente e não esconde a felicidade com a chegada do bebé. Esta quarta-feira, o ex-concorrente do Secret Story partilhou a novidade nas redes sociais: «O nosso bebé está a caminho e nós estamos super felizes 😍🥰🥹».

A publicação, no entanto, acabou por gerar polémica. No dia seguinte, a ex-mulher e mãe da filha mais velha de Sandro Fernandes fez várias acusações públicas sobre a forma como o antigo companheiro exerce a paternidade.

Segundo circula nas redes sociais, a ex-companheira revelou que Sandro será um pai ausente, passará pouco tempo com a filha e limitar-se-á a suportar as despesas mínimas e necessárias da criança e apenas quando ela pede.

Mas as acusações não ficaram por aqui. A ex-mulher afirmou ainda que Sandro terá tentado reatar a relação entre ambos. Perante a recusa, alegou que o empresário terá continuado a relação com a atual companheira com a condição de esta lhe dar um filho - ela é 22 anos mais nova do que ele.

A confirmar-se o que foi relatado pela ex-companheira, a chegada do bebé aconteceria agora no contexto dessa nova relação.

As declarações acabaram por lançar uma nova polémica em torno do anúncio da gravidez. Sandro Fernandes ainda não terá respondido publicamente às acusações da ex-mulher, pelo que estas devem ser encaradas como alegações da própria, não existindo, até ao momento, confirmação independente dos factos.